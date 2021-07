VIDEO: THE REYTONS

Nel mirino per i The Reytons, per i quali abbiamo storicamente un occhio di riguardo, c’è un album sulla lunga distanza previsto per il 24 Settembre prossimo venturo, che seguirà l’EP “May Seriously Harm You and Others Around You” che ci aveva favorevolmente impressionato.

E sempre col santino in tasca di eroi concittadini come Milburn e, chiaramente, i primi Arctic Monkeys, gli sheffielders piazzano questo nuovo brano “Expectations for a Fool”.

Prendete e ascoltatene tutti.

