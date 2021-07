BLACK COUNTRY, NEW ROAD: RINVIATE E CANCELLATE LE DATE ITALIANE DI LUGLIO

I Black Country, New Road sarebbero dovuti arrivare in Italia tra pochi giorni per presentare il loro primo LP, “For The First Time“, uscito a febbraio via Ninja Tune, ma i problemi legati alla pandemia li hanno purtroppo costretti a modificare i loro piani.

La band di Brighton, infatti, ha dovuto annullare i concerti di martedì 13 luglio alla Piazza Delle Feste di Genova (per il Balena Festival) e di mercoledì 14 al Sequoie Music Park di Bologna (per l’Express Festival), mentre quello di lunedì 12 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e quello di venerdì 16 alla Mole Vanvitelliana di Ancona (per lo Spilla Festival) sono stati rimandati ad agosto con i biglietti già acquistati che rimangono validi anche per i nuovi live-show.

I rimborsi dei biglietti per le date annullate si possono chiedere direttamente presso i rivenditori online da cui si erano acquistati.

Questo il programma dei concerti di agosto:

VENERDÌ 27 AGOSTO 2021

MILANO – MAGNOLIA

www.circolomagnolia.it

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Novegro-Tregarezzo MI

Biglietto: 20,00 € + dp

Prevendite disponibili su www.mailticket.it e www.ticketmaster.it

SABATO 28 AGOSTO 2021

TORINO – SPAZIO211 open air mainstage

TODAYS 2021

www.todaysfestival.com

Parco Sempione, Via Cigna 211 – Torino

apertura porte: ore 17:30 / inizio concerti: ore 18

Biglietti: 30,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it

DOMENICA 29 AGOSTO 2021

ANCONA – MOLE VANVITELLIANA

SPILLA 2021

www.spillafestival.it

Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121 Ancona

Biglietto: 20,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.vivaticket.it