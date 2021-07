DUE NUOVI SINGOLI PER GLI SNEAKER PIMPS

Il prossimo 10 settembre, via Orphic, gli Sneaker Pimps pubblicheranno “Squaring The Circle”, il loro primo album in oltre diciannove anni: il loro terzo lavoro sulla lunga distanza, “Bloodsport”, era uscito nel gennaio del 2002.

Realizzato dai membri fondatori Chris Corner e Liam Howe, il disco è stato registrato tra i Sawtooth Studios di Pioneertown, CA e i Tower Studios di Londra.

Ieri la storica band trip-hop del nord-est dell’Inghilterra ha condiviso i due primi estratti, “Squaring The Circle” e “Fighter”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Photo Credit: negotiable_me, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons