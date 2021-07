“ONE WAY OR ANOTHER” è IL NUOVO SINGOLO DEI TOGETHER PANGEA

Il prossimo 22 ottobre, via Nettwerk, i Together Pangea pubblicheranno il loro quinto album, “DYE”, che arriva a distanza di quattro anni dal precedente, “Bulls And Roosters”.

“”DYE” è una raccolta allegra e innegabile di ritornelli e inni accattivanti power-pop garage-rock. È inconfondibilmente l’album della loro carriera, pieno fino all’orlo di un senso di urgenza primordiale con feedback e distorsioni che guidano la carica”, ci spiega la press-release.

Dopo “Nothing To Hide”, rilasciato il mese scorso, la band garage-rock californiana condivide ora un nuovo singolo, “One Way Or Another”, che potete ascoltare qui sotto.