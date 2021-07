ESCE TRA POCHE SETTIMANE UN NUOVO EP DEI FEELS. ASCOLTA IL SINGOLO “NIGHT WALKER”

A distanza di quasi due anni e mezzo dal loro secondo album “Post Earth”, i Feels stanno per ritornare con un nuovo EP, “Subversive Reaction” (pre-order), in uscita il prossimo 22 luglio via Deemed Printable.

L’EP, che sarà disponibile in vinile 12″ in edizione limitata, è stato registrato nel marzo del 2020 ed è il primo con la partecipazione di Cole Berliner (chitarra, voce) dei Kamikaze Palm Tree, che ha preso il posto di Shannon Lay, che aveva abbandonato il gruppo californiano nel 2019 per dedicarsi completamente alla sua carriera solista.

Il primo singolo si chiama “Night Walker” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Jeff Fribourg.

Dice la frontwoman Laena M.I. del nuovo pezzo: “Ci sembrava di camminare da soli per i vicoli di una grande città di notte, mettendo in discussione il vero significato di ‘connessione’… e poi mentre il mondo è stato costretto all’isolamento e i mesi si sono trascinati, i testi hanno colpito in un senso molto più letterale di quanto avremmo mai potuto immaginare”.

Nel frattempo la band di Los Angeles sta mettendo gli ultimi tocchi sul suo terzo LP, che uscirà nei prossimi mesi via Wichita Recordings.