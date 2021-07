SECONDO ALBUM DI SELF ESTEEM (REBECCA DEGLI SLOW CLUB) IN USCITA A OTTOBRE

A distanza di oltre due anni dal suo debutto full-length, “Compliments Please”, il prossimo 22 ottobre, via Fiction Records, Self Esteem pubblicherà un nuovo LP, “Prioritise Pleasure” (pre-order).

Rebecca Taylor degli Slow Club, titolare di questo progetto, dice del suo sophomore: “13 canzoni per purificarmi dal senso di colpa e dalla paura di essere una donna che è ‘troppo’ e sostituire quella stessa nozione con una celebrazione di me stessa, di te, di essere un essere umano e il modo che non è sempre facile o perfetto e va bene. Chiedo scusa ai miei genitori per il testo “shave my pussy, that’s just for me”, ma penso che sia forse il mio momento migliore!”

Il nuovo singolo è la title-track “Prioritise Pleasure” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla stessa Taylor.

“La canzone è un mantra per il grande schermo, ricordando di mettermi al primo posto e rendendomi a mia volta una persona migliore e più presente. Il mio viaggio per accettarmi è lungi dall’essere finito, ma negli ultimi anni alcune delle vecchie cose semplici hanno iniziato finalmente a funzionare. Ama te stesso, sii nel momento, metti i tuoi bisogni al primo posto – tutto questo sembrava così astratto e impossibile ma con un po’ di forza di volontà (e scrivendo una tonnellata di canzoni su ciò), finalmente non solo ne vedo i benefici, ma ne sto godendo attivamente”, ha spiegato Rebecca del suo nuovo pezzo.

“Prioritise Pleasure” Tracklist:

1. I’m Fine

2. Fucking Wizardry

3. Hobbies 2

4. Prioritise Pleasure

5. I Do This All The Time

6. Moody

7. Still Reigning

8. How Can I Help You

9. It’s Been A While

10. The 345

11. John Elton

12. You Forever

13. Just Kids