TRACK: NAAH

Non ci dispiace affatto questa dolce caramella synth pop, zuccherosa al punto giusto, ma avvolta anche in una toccante patina di morbida malinconia.

“Better Than Love” è quella perfetta canzone che potrebbe funzionare sia nella propria cameretta, per ascolti solitari ma che potrebbe avere anche tutte le carte in regola per meritarsi una bella serie di passaggi radiofonici.

Si muove accattivante attraverso beat volutamente non troppo elaborati e melodie accattivanti la nostra Naah che ha sempre avuto Lorde, Sylvan Esso e Gorillaz come punti di riferimento precisi per la sua musica.

Vedremo se questa deliziosa fanciulla svedese riuscirà a farsi largo nell’affollato mondo del pop.

