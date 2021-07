CHVRCHES: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “GOOD GIRLS”

Il mese prossimo, i Chvrches daranno un seguito al loro album del 2018 “Love Is Dead” con un nuovo LP chiamato “Screen Violence”. Il trio scozzese ha registrato il nuovo album a distanza durante la pandemia, con diversi membri della band che hanno lavorato in diverse parti del mondo – Lauren Mayberry e Martin Doherty a Los Angeles, Iain Cook a Glasgow. Dopo “He Said She Said” e “How Not To Drown”, ora la band condivide un altro nuovo singolo chiamato “Good Girls”.

Photo: Andy Witchger, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons