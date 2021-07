HARD FEELINGS, L’ALBUM OMONIMO DEL DEBUTTO USCIRà A NOVEMBRE

Gli Hard Feelings, progetto collaborativo di Amy Douglas, cantante e cantautrice di New York City, e Joe Goddard degli Hot Chip hanno annunciato oggi il loro album omonimo d’esordio, in uscita il 5 novembre su Domino.

“Hard Feelings” sarà disponibile in tutti gli store digitali e in versione fisica su CD e LP nero o rosso. Sarà disponibile anche un’edizione speciale su DomMart con un poster (preordinalo qui).

Ad accompagnare l’annuncio, il nuovo singolo “Dangerous” e il videoclip diretto da Katie Paul, che fa seguito a “Holding On Too Long” uscito qualche tempo fa.

“Hard Feelings” – si legge nella nota stampa – “è “una raccolta di hit tristi” ma anche la massima esperienza cinematografica immersiva per i tuoi piedi e le tue orecchie, pronta a guidarti dove la musica pop dalle ispirazioni new wave e synthpop e lo splendore della dance si intersecano. Un album che ti farà piangere, ballare ed entrare in contatto con i tuoi sentimenti più profondi”.

Tracklist:

1. Love Scenes

2. Dangerous

3. Running Out Of Time

4. You Always Know

5. Take You Down

6. About Us

7. Holding On Too Long

8. Sister Infinity