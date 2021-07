HOLIDAY GHOSTS

Terzo album per la band di Falmouth (Cornovaglia) che ha in Katja Rackin e Sam Stacpoole gli storici leader (i due fanno musica insieme dal 2016). In questo giro, ai due, si aggiunge Charlie Murphy, (già componente del gruppo in passato e autore di alcuni brani) e altri musicisti di Falmouth che hanno dato il loro contributo. Una sorta di collettivo insomma che ha nella coppia (anche nella vita sentimentale) Sam e Katja la locomotiva trainante.

L’album prende il nome dalla famosa via di Brighton, dove Sam e Katja hanno soggiornato per i sei mesi che hanno preceduto l’uscita dell’album.

Una via che è diventata ispirazione per i testi di Katja che ha trovato gli spunti osservando la gente che affollava la trafficata via centrale della città costiera. La costa e il mare, due compagni di viaggio inseparabili.

La band ha sempre trovato luoghi particolari per registrare, evitando produzioni e studi di registrazione classici. Ricordiamo che il precedente album fu registrato in un ex sala giochi di Falmouth. Il loro ultimo lavoro è stato invece registrato in una piccolo appartamento, proprio sopra l’agenzia immobiliare del loro padrone di casa, quel Mr Herandi che essendo molto ricco trascorre molto del suo tempo in Spagna ma non ha i soldi per sistemare la loro doccia. Forse una metafora di come funzionano le cose nel mondo capitalista?

L’atmosfera “casalinga” dei suoni sottolineano la caratteristica indie della band che mantiene le coordinate musicali già precedentemente incontrate, coordinate che incrociano folk, il garage anni ’70…

Mettiamoci pure il melodico Rock’n Roll di “Off Grid” che si fa più cattivo a tinte garage-punk in “Blood Orange”, il bubblegum pop di “Mr Herandi”, il country rock rallentato di Makin A Food”, lo sfavillante garage di “Total Crisis” e il classico lentaccio della conclusiva Wallpaper”. Dodici brani in poco più di trenta minuti di puro piacere che ci confermano che non servono grandi produzioni per fare ottima musica. La doccia sarà pur da riparare in qualche modo ma nel frattempo gli Holiday Ghosts hanno confezionato un altro delizioso lavoro.