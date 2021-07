MARK HOPPUS: “ORE DECISIVE PER CONOSCERE IL MIO FUTURO”. SPERIAMO IN BENE…

Mark Hoppus dei Blink 182 ha offerto un nuovo aggiornamento sulla sua battaglia con il cancro, rivelando come sia in procinto di fare un test questa settimana “che potrebbe benissimo determinare se vivo o muoio“.

Tuttavia, in un tweet di sabato Hoppus ha espresso la fiducia che “prenderà il cancro a calci in culo direttamente nelle palle“, sia attraverso la chemioterapia o il trapianto di midollo osseo.

Apologies if I’m oversharing but it’s so surreal to think that this week I’ll take a test that may very well determine if I live or die. Thanks to everyone for the positive thoughts and encouragement. I read all your replies and it means the world to me. Thank you. 🙏🏻 I’m going

— ϻ𝔞Ⓡ𝔨 𝐇𝑜Ƥ𝐩ย𝓼 (@markhoppus) July 11, 2021