MINISTRY: ECCO “GOOD TROUBLE”, IL PRIMO ASSAGGIO DEL NUOVO ALBUM ATTESO AD OTTOBRE

I Ministry sono ufficialmente tornati. Al Jourgensen e compari sono pronti a dare alle stampe un nuovo album chiamato “Moral Hygiene” (pre-order) questo autunno.

Il disco uscirà il 1° ottobre via Nuclear Blast, e segna il primo album della band da “AmeriKKKant” del 2018 e sarà il loro 15° album in totale. “Good Trouble” è la nuova anticipazione dopo “Alert Level”.

Come spiega un comunicato stampa, l’album mira a “presentare il manifesto sociale di Jourgensen e l’appello alla civiltà per tornare a una serie di standard che siano all’altezza e abbraccino la nostra umanità“.

Lo stesso leader dei Ministry dice: “La cosa buona del prendersi letteralmente un anno di pausa da qualsiasi attività sociale o tour è che puoi davvero sederti e avere una visione d’insieme delle cose mentre accadono, invece di essere preso dal momento. Quello che ho visto con il modo in cui abbiamo gestito diverse crisi pubbliche – dalla pandemia all’ingiustizia razziale a chi votiamo per guidare il nostro paese – è che i tempi stanno cambiando, e la società aveva bisogno di cambiare per allontanarsi dall’idea che ci ha permeato di prendersi cura di se stessi, fanculo tutto il resto. Ora più che mai abbiamo bisogno di igiene morale. Mi ha consumato mentre scrivevo questo album. Non è un termine morbido. È ciò a cui dobbiamo tornare per funzionare come specie umana su questo pianeta. E sono orgoglioso di aver avuto grandi ospiti in questo album per aiutare a cementare questo messaggio come Billy Morrison, Jello Biafra e Arabian Prince“.

“Good Trouble” è una traccia politicamente ispirata dalle proteste Black Lives Matter del 2020 e dal lavoro del defunto deputato John Lewis.

Tracklist:

1. Alert Level

2. Good Trouble

3. Sabotage Is Sex

4. Disinformation

5. Search and Destroy

6. Believe Me

7. Broken System

8. We Shall Resist

9. Death Toll

10.TV Song #6 (Right Around The Corner Mix)