TRACK: GHOSTLY KISSES Don’t Know Why

La voce della cantautrice franco-canadese Margaux Sauvé ritorna ad ammaliarci con il ritorno del suo progetto Ghostly Kisses: “Don’t Know Why” è la nuova incantevole canzone, capace di rimandare al NAM dei primi anni 2000 così come ai percorsi di Sufjan Stevens o My Brightest Diamond.

Il brano è una carezza delicata, introspettiva e sensibile, un mare calmo in cui rifugiarsi in mezzo a una tempesta. Un soffio dorato e leggero per farci aprire gli occhi in modo dolcissimo dopo la notte.

“‘Don’t Know Why’ parla di una separazione, il momento in cui ti rendi conto che hai provato tutto e non vuoi più combattere“, dice Sauvé. “‘Don’t know why I could never make it alright’ esprime il fallimento, il senso di colpa e la realizzazione che devi accettare la sconfitta e andare per la tua strada“.

