TRACK: MICHAEL VENTURINI

L’anteprima di oggi è dedicata a Michael Venturini. Attivo da molti anni nella scena underground, realizza diversi LP e singoli in lingua inglese, senza però rilasciarli pubblicamente; nel frattempo si esibisce parecchio dal vivo sia in Italia con la sua prima band, The Albion, che a Londra e in Australia, dove vive per 6 anni. Tornato in Italia poco prima della pandemia conosce Edoardo Elia e Weird Bloom che lo aiutano a produrre il suo debut-album in uscita nel 2021. Da questo album in arrivo, ecco il brano “A Modo Mio”, che segue la deliziosa “Alibò”. Parte più incalzante rispetto al primo brano, ma poi ecco un ritornello altalmente popedelico ed onirico.

Michale stesso ci parla del suo nuovo singolo: ““A modo mio” racconta la storia di una coppia che non funziona; la routine e alcune differenze caratteriali rendono impossibile il rapporto che però si trascina penosamente nel tempo perché c’è il problema della comunicazione. Il protagonista vorrebbe trovare il modo e le parole giuste per dirglielo ma il tempo passa e alla fine arriva il tradimento, anche quello tuttavia confessato tra le righe“.

Photo: Simona Zanna