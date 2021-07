Sognanti rintocchi di chitarra che apparecchiano per una melodia delicata ed appassionata, il tutto in una cornice di morbidi fiati e soffici percussioni: che delizia questa “Bossa Nova Hangover” degli inglesi Stables.

Con già due album messi a curriculum, Matthew Lowe e Daniel Trenholme descrivono il brano come “la traccia perfetta per rimediare al tuo post-sbronza“: ascoltare per credere.

