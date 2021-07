ASCOLTA “FUNNY WAY OF SHOWING IT” IL NUOVO BRANO DEGLI SPECTOR

Gli Spector sono tornati con un nuovo singolo, “Funny Way Of Showing It”, brano co-scritto da Jack Kaye dei The Magic Gang. Il singolo è l’ultima anteprima del prossimo album degli Spector “Now Or Whenever”, il loro primo disco in sei anni.

“In qualche modo questo è il nostro primo vero album basato sulla chitarra e il primo album che abbiamo fatto in uno studio in una sola seduta, il che è pazzesco“, ha detto il frontman Fred MacPherson del nuovo disco.

“L’anno prossimo sarà il decimo anniversario di ‘Enjoy It While It Lasts’, che sembra un’eternità, ma penso che ci sia voluto così tanto tempo per capire cosa c’è di buono in noi e come catturarlo. Il che rende ‘Now or Whenever’ sia un sequel che un reboot. Se l’anno scorso si fosse svolto diversamente, forse questa sarebbe stata la nostra grande opera deprimente, ma quando la positività viene portata via devi crearne una tua, e in qualche modo questo ci ha regalato il nostro disco più ottimista finora“.

“Now Or Whenever”, in arrivo il 1 ottobre, è stato anticipato il mese scorso dal singolo “Catch You On The Way Back“.