DAVID FECK RIMETTE MANO, IN VESTE SPARTANA, AD ALCUNI CLASSICI DEI COMET GAIN

Nel 1992 il buon David Feck dava il via all’avventura Comet Gain (possiamo contare, se non sbagliamo, 8 album e una marea di singoli)

Per celebrare i trent’anni della band londinese, Feck (chiamato anche David Christian) ha riarrangiato alcune sue vecchie canzoni per riproporle in acustico o comunque in modo spartano. Il risultato è “David Christian sings Comet Gain” in cui il nostro David stravolgfe e ripropone un po’ classici, pescando anche dal passato remoto della band.

David christian sings comet gain/feckbook by David Christian

Mentre lo stesso David, sulla pagina Bandcamp, ci informa che un suo nuovo album da solista è in arrivo, non ci resta che goderci questo tuffo nel passato che, per qualcuno potrà anche sembrare molto strano, visto che alcuni brani risultano davvero trasformati in questa nuova e inusuale veste.