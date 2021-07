Il NPR Tiny Desk (Home) Concert dei Bleachers ha dato modo alla band di far debuttare il brano di apertura del nuovo album, ovvero “91”.

Finora i Bleachers hanno pubblicato quattro brani da “Take the Sadness Out of Saturday Night” (atteso il 30 luglio): “How Dare You Want More”, “Stop Making This Hurt”, “Chinatown” (con Bruce Springsteen) e “45” e ora ecco questa nuova anticipazione live.

“Take the Sadness Out of Saturday Night” seguirà l’album “Gone Now” del 2017.