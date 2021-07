JESSE MALIN: DOPPIO ALBUM IN ARRIVO A SETTEMBRE

Jesse Malin pubblicherà un nuovo doppio album, “Sad and Beautiful World”, il 24 settembre via Wicked Cool Records. “Questo è per i sopravvissuti, i sognatori, i perdenti e i credenti“, dice Jesse. “La mia musica ha sempre parlato di rinascita e redenzione. Sad and Beautiful World è per coloro che raccolgono i pezzi e trovano la bellezza nella follia“.

L’album è diviso in due dischi con tematiche diverse: “Root Rock” è per lo più incentrato su “ballate dagli occhi tristi” mentre “Radicals” è un po’ più forte, ma il tutto è stato influenzato dai fatti dell’ultimo anno. “Le sirene, le proteste, le rivolte e l’oscurità fuori dalla mia porta di casa si sono sicuramente fatte strada in queste canzoni”, aggiunge Malin. “Tutto è arrivato a un punto di ebollizione, e abbiamo trovato un modo per superarlo“.

L’album include “The Way We Used to Roll” e la sua cover di “Crawling Back to You” di Tom Petty, il nuovo singolo è “State of the Art”.



Tracklist:

LP1: Roots Rock

Greener Pastures

Before You Go

State of the Art

Lost Forever

Tall Black Horses

Get Out of Here

Sinner

Dance on My Grave

Crawling Back to You

LP2: Radicals

Backstabbers

The Way We Used to Roll

Almost Criminal

Todd Youth (featuring H.R.)

Come On

A Little Death

Dance with the System

Saint Christopher