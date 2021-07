SARA’ DI COSMO IL PRIMO EVENTO ITALIANO SENZA DISTANZIAMENTO E RESTRIZIONI

In questi giorni scanditi dalla crescita dei contagi e i timori di possibili nuove varianti stupisce, e al contempo ci fa ben sperare per il futuro in particolare della musica dal vivo, la notizia appena condivisa da Cosmo sui propri canali social.

L’artista di Ivrea, che da poco ha pubblicato il suo atteso ritorno “La Terza Stagione Dell’Amore”, annuncia una doppia data l’1 e il 2 ottobre all’Arena Parco Nord di Bologna.

Assoluta particolarità dell’evento sarà l’assoluta mancanza di regole di distanziamento e altre restrizioni che abbiamo imparato a conoscere nell’ultimo anno e mezzo causa pandemia covid, diventando di fatto la prima manifestazione pubblica nel nostro paese a svolgersi in una sorta di ritrovata normalità.

Per rendere tutto questo possibile si seguiranno situazioni già applicate in altri paesi: si accederà alla location solo con pass vaccinale ed esiti negativi di tamponi rapidi.

Questo l’annuncio di Cosmo:

1 e 2 ottobre a Bologna. Live. Tutti in piedi. Senza distanziamento. Ballando.

Abbiamo deciso di provarci e realizzare il primo evento live Italiano senza restrizioni, in cui si accederà tramite pass vaccinale e tamponi rapidi, seguendo l’esempio di quello che sta già accadendo in tutta Europa e non solo.

Si parla tanto di ripartenza e ritorno alla normalità, ma noi siamo convinti che per il nostro settore la normalità tornerà quando si potrà ricominciare a vivere la musica dal vivo nel modo in cui andrebbe sempre vissuta. Non tutti i concerti sono fatti per essere fruiti da seduti, non tutti i generi musicali si possono esprimere in quella modalità e per tanti artisti che hanno ricominciato ce ne sono tanti altri ancora fermi. L’idea è quella di mettere la comunità che vive la musica al centro di tutto e per allontanare dall’immaginario collettivo l’idea che i concerti siano un luogo pericoloso. Per questo abbiamo deciso che daremo la possibilità di chiedere il rimborso totale del

biglietto in caso di annullamento e spostamento. La stessa cosa avverrà anche in caso di avvenuta positività prima dell’evento. Nella più totale trasparenza.

Biglietti acquistabili solo in prevendita, da domani (mercoledì 14 luglio, ore 11) in esclusiva su Dice. Vi chiediamo di viaggiare e per questo abbiamo scelto un posto facilmente raggiungibile da tutta Italia, sarà bellissimo. Promesso!