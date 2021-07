TRACKS: THE HEAD

Vengono da Atlanta e hanno già pubblicato l’album “Space” (2017) e una manciata di singoli (il primo “It Ain’t Easy” risale al 2015). Possiamo conoscerli oggi grazie ai due singoli appena pubblicati via jajami Records.

Composta dai gemelli Shaw (Mike voce, basso e tastiere, Jack batteria) e da Jacob Morrell (batteria) la band Georgiana si distingue per un sound che ha chiari riferimenti a band britanniche come Echo and the Bunnymen, Ride, Verve e Stone Roses e band connazionali come National e R.E.M.

In questi due brani ci sono invece chiari riferimenti agli Smiths, “French Girls” con la chitarra di Morrell che arpeggia alla Johnny Marr degli esordi e la voce di Mike più pacata e sorniona di quella del Moz di quei tempi.

French Girls / Slipping Away by The Head

“Slipping Away” è un brano con dolci chitarre, una tastiera timida e una melodia malinconica e suggestiva che ci piace sin dal primo ascolto.