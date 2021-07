ASCOLTA “ONLY LOVE”, IL FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE TRA TYCHO E BENJAMIN GIBBARD DEI DEATH CAB FOR CUTIE

Suggestiva collaborazione tra Tycho e Benjamin Gibbard (Death Cab For Cutie, The Postal Service), che si sono uniti per un singolo intitolato “Only Love”.

Tycho, vero nome Scott Hansen, aveva remixato “The Ghosts of Beverly Drive” dei Death Cab For Cutie nel 2016.

Hansen dice della collaborazione: “Sono un fan del lavoro di Ben da molto tempo. Nel 2016, ho avuto la possibilità di fare un remix del brano dei Death Cab for Cutie The Ghosts of Beverly Drive. La voce di Ben era un elemento molto stimolante con cui lavorare dal punto di vista della produzione, sentivo che si fondeva bene con il tipo di suoni e di strumentazione verso cui gravitavo. Only Love è iniziata come uno strumentale, ma mancava qualcosa. Ho mandato un demo grezzo a Ben e lui ci ha registrato sopra delle voci. La prima volta che ho sentito le voci grezze, l’intera canzone ha improvvisamente avuto senso e l’arrangiamento è fluito da lì. Dopo i miei primi esperimenti con le voci su Weather questa mi è sembrata una grande opportunità per mettere in pratica tutto quello che avevo imparato durante quel processo. È stato certamente un onore poter lavorare con una voce così iconica“.

Gibbard aggiunge: “Nel 2014, mentre leggevo This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate di Naomi Klein, mi sono imbattuto in una citazione dell’allevatore di capre montanaro e ambientalista Alexis Bonogofsky che mi ha commosso immensamente. Parlando della lotta per proteggere le terre pubbliche nel sud-est del Montana dalla compagnia mineraria Arch Coal, ha detto: “La connessione a questo posto e l’amore che la gente ha per esso, questo è ciò che la Arch Coal non capisce. Lo sottovalutano. Non lo capiscono e lo ignorano. Ed è questo che alla fine salverà quel posto. Non è l’odio per le compagnie del carbone, o la rabbia, ma l’amore salverà questo posto”. Quando Scott mi ha mandato la musica di Only Love, mi è sembrata perfetta per questa dichiarazione. Da quando ho letto le parole di Alexis le ho portate come una verità universale; che l’unico modo per preservare le persone, i luoghi o le cose a cui teniamo è con l’amore, non con l’odio. Questo è spesso più facile a dirsi che a farsi, naturalmente. Ma mi ritrovo a tornare alla sua affermazione come se fosse un mantra“.

