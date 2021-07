GLI EELS TORNANO IN ITALIA AD APRILE 2022

Gli Eels torneranno finalmente in Italia nell’aprile del 2022 per presentare il loro tredicesimo album, “Earth To Dora“, uscito lo scorso ottobre via E Works / PIAS.

Saranno due le date italiane per la band di Mr. E previste per venerdì 1 al Live Club di Trezzo D’Adda (MI) e per sabato 2 all’Estragon Club di Bologna.

Questo il programma:

Venerdì 1° Aprile 2022

Trezzo sull’Adda (MI), Live Club – via Giuseppe Mazzini, 58

Posto unico: € 30,00 + prev.

Biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Sabato 2 Aprile 2022

Bologna, Estragon – via Stalingrado, 83

Posto unico: € 25,00 + prev.

Biglietti disponibili su Ticketone e Mailticket.

Photo Credit: Gus Black