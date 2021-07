GUARDA UN MINI DOCUMENTARIO SU “THE SOUND OF JOY DIVISION ORCHESTRATED”, IL PROGETTO CURATO DA PETER HOOK E TIM CROOKS

Continua la celebrazione dei Joy Division da parte di Peter Hook & Manchester Camerata con lo spettacolo “The Sound Of Joy Division Orchestrated”.

Un mini documentario con clip di “New Dawn Fades”, “Day Of The Lords” e “Love Will Tear Us Apart” tra gli altri brani dello show è stato reso noto.

Curato da Hooky insieme al direttore musicale Tim Crooks “The Sound Of Joy Division Orchestrated” vede una cinquantina di artisti, musicisti e vocalist ospiti riunirsi per rivisitare gli elementi che hanno dato forma al suono dei Joy Division, allineati con un’orchestra completa per riflettere e rispettare lo spirito che definisce la loro eredità.

Peter Hook, sulle prime date del progetto e sull’avvicinarsi del concerto a Manchester di settembre, ha commentato: “Questa è stata una delle cose più snervanti che abbia mai fatto. Fare il tutto esaurito alla Royal Albert Hall prima ancora che qualcuno l’avesse sentito è stato un complimento fantastico, va detto. La reazione è stata meravigliosa e questa volta non vedo l’ora di potermela godere da solo. Portarla a Manchester per la prima volta sarà molto, molto speciale“.

Photo: Stefan Bollmann, Attribution, via Wikimedia Commons