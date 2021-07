JOAN AS POLICE WOMAN, A NOVEMBRE IL NUOVO ALBUM “THE SOLUTION IS RESTLESS” CON DAVE OKUMU E IL COMPIANTO TONY ALLEN

Joan As Police Woman, all’anagrafe Joan Wasser, ha annunciato il ritorno sulle scene con il nuovo album “The Solution Is Restless” (preordinabile qui) in uscita il prossimo 5 novembre su [PIAS]. Il lavoro della brava musicista statunitense è stato scritto e registrato insieme a Dave Okumu dei The Invisible ed al leggendario batterista Tony Allen poco prima della sua morte.

A proposito dell’album, Joan ha raccontato: “Damon Albarn” – con il quale, ricordiamo, ha collaborato nel nuovo album dei Gorillaz “Song Machine Season One: Strange Timez” nel brano “Simplicity” – “mi ha presentato Tony Allen, la leggenda dell’Afrobeat, nel marzo 2019 in occasione dell’evento di Africa Express “The Circus” e abbiamo legato subito. Io e Tony abbiamo suonato una nostra versione di “I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free” di Nina Simone e abbiamo deciso di registrare insieme. Poi ho chiesto a Dave Okumu, grande musicista e mio vecchio amico, di unirsi a noi da Londra e abbiamo passato una serata del novembre di quell’anno a improvvisare in uno studio parigino. Quando il mondo si è fermato, ho ripreso quelle registrazioni per dar vita a un album intitolato The Solution Is Restless. Il primo singolo “Take Me To Your Leader” è il brano più furioso e provocatorio fra tutti. L’ho scritto mentre guardavo Jacina Ardern, Primo Ministro della Nuova Zelanda, affrontare il 2020. Nel mio mondo ideale, gli Stati Uniti avrebbero richiesto un incontro con lei per capire come governare al meglio il Paese”.

“Take Me To Your Leader” è dunque il singolo che anticipa il nuovo disco, accompagnato da un video creato con le immagini della fotografa di strada Chloe Pang, post-prodotto da Shimmy Boyle e diretto da Katherine Helen Fisher di Safety Third Productions.

Joan As Police Woman ha dovuto posticipare, inoltre, il tour mondiale inizialmente previsto per quest’anno al 2022, durante il quale si esibirà con il suo trio, che include anche Parker Kindred (Antony & The Johnsons / Jeff Buckley). Di seguito riportiamo le date italiane, mentre i biglietti qui.

17.3.22 Capitol di Pordenone

19.3.22 Auditorium Parco della Musica di Roma

20.3.22 Santeria Toscana 31 di Milano

18.6.22 Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD)