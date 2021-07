ALBUM: FILIPPO BUBBICO

Filippo Bubbico è figlio e fratello d’arte, con la sorella direttrice d’orchestra e i genitori entrambi musicisti.

Lo scorso anno ha creato un’etichetta discografica indipendente, la Sound Village Records, con cui ha rilasciato il primo album. Oggi torna con un disco nuovo, fresco e aperto a nuove sonorità, composto da nove tracce a loro modo peculiari e interessanti.

In “Honolulu Arrivo”, Bubbico si proietta in un mondo fantastico che gli permette di spaziare da produzioni elettroniche all’indie-pop, dal jungle all’urban grazie anche all’apporto di una voce femminile molto molto promettente: quella della leccese classe 2000 Aurora De Gregorio (in arte Lauryyn).

La ricerca minuziosa dei suoni e il ricorso ai numerosi strumenti (sintetizzati e non), si fa evidente considerata anche l’esperienza da ingegnere del suono del cantautore.

Un disco piacevole e ben realizzato!

