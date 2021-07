EP: KIWI666

Roberto Andrés Lantadilla ha scelto il nome di battaglia Kiwi666 per un EP all’insegna del pop psichedelico di marca lo – fi rigorosamente autoprodotto tra le quattro mura della sua cameretta. “Wrong Nature” uscito il nove luglio per Selvatico Dischi (anche in formato musicassetta) mixato e masterizzato da Luca Lovisetto dei Baseball Gregg con la partecipazione di Luca Restaino al piano e Nicola Venturo (Nizar) al basso è l’esordio per questo musicista cileno di nascita e padovano d’adozione.

Sound decisamente avvolgente, sette tracce piuttosto varie anticipate dalla gran forza melodica del singolo “Winter Song”. Sensazione ribadita anche dalla title track e da “Flight Or Fight” che dimostra quanto a Lantadilla piaccia frequentare mercatini dell’usato, alla ricerca di vinili di Neil Young e strumenti vintage da riparare.

Autodidatta per indole e vocazione, l’“animale da cameretta” Kiwi666 dimostra di sapersela cavare anche fuori dalla porta di casa. Brani consigliati: “By The Lake” con la chitarra acustica in bell’evidenza, “Flightless Bird” con un bel basso e un arrangiamento più complesso rispetto alle canzoni precedenti che lascia intravedere l’evoluzione futura di un progetto interessante, da tenere d’occhio.

