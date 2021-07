GUARDA IL VIDEO DI “C-THRU”, IL NUOVO SINGOLO DEI SUUNS

A tre anni e mezzo dal loro quarto album, “Felt”, i Suuns stanno per ritornare con un nuovo lavoro full-length, “The Witness”, in uscita il prossimo 3 settembre via Joyful Noise Recordings.

“Volevamo calmarci un po’, anche durante il processo di mixaggio: le nostre note erano semplicemente ‘devi calmarti’. Non potevo spiegare tecnicamente cosa intendessi con questo, ma le canzoni avevano bisogno di calmarsi. In pratica stavamo cercando di trattenere tutte le tendenze roboanti e far suonare le cose in modo molto sottile“, dice la band canadese del suo nuovo disco.

Dopo “Witness Protection”, rilasciato il mese scorso, ora il gruppo di Montreal condivide un altro nuovo singolo, “C-Thru” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Jared Raab e Luca Tarantini.

“”C-Thru” era una canzone che sembrava richiedere un’immagine astratta e difficile”, afferma Raab. “Forse ci sentivamo esausti per aver dovuto vedere tutto su uno schermo, ma l’esperienza di realizzare il video è stata molto simile alla visione di esso. Ci stavamo lentamente seppellendo sotto uno strato dopo l’altro di trame statiche. Viviamo in un mondo sempre più mediato dagli schermi e abbiamo iniziato a vedere la canzone come la rappresentazione di qualcosa di più significativo, nascosto, sotto la superficie. È letteralmente un trucco degli occhi. È un’immagine sotto un’altra immagine”.

Photo Credit: Will Lew