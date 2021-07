BASTILLE: ASCOLTA “GIVE ME THE FUTURE”, IL NUOVO SINGOLO

Con il loro atteso quarto album in arrivo, i Bastille ci danno l’ultimo assaggio di ciò che ci aspetta, condividendo la nuova traccia “Give Me The Future”.

Dopo “Distorted Light Beam” del mese scorso, Dan Smith parla così del loro ultimo brano ispirato alla fantascienza: “‘Give Me The Future’ è una canzone che parla di collegarsi a possibilità infinite. Letteralmente, sembra che tutto sia lì per essere preso, tutti i gusti sono soddisfatti. Il suono dell’astronave all’inizio? Siamo noi che precipitiamo nel futuro. La realtà in cui viviamo in questo momento era la fantascienza di non molto tempo fa. Prendete un film come Minority Report. La tecnologia in quel film sembrava così lontana, una fantasia. Ma è qui, siamo già ben oltre. Se qualcuno te l’avesse detto 20 anni fa, quando il film è uscito…avresti riso. O saresti stato terrorizzato“.