JOHHNY ROTTEN CITATO A GIUDIZIO DAGLI EX COMPONENTI DEI SEX PISTOLS PER UNA PROSSIMA SERIE

JOHHNY ROTTEN CITATO A GIUDIZIO DAGLI EX COMPONENTI DEI SEX PISTOLS PER UNA PROSSIMA SERIE

John Lydon è stato citato in giudizio dagli ex compagni di band nei Sex Pistols Steve Jones e Paul Cook per i diritto sull’utilizzo delle canzoni della band nella prossima miniserie biografica di Danny Boyle sulle icone punk inglesi.

All’inizio di quest’anno, Lydon ha definito la miniserie, basata sul libro di memorie di Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol”, la “merda più irrispettosa”, si è lamentato di non essere consultato sulla serie e ha minacciato azioni legali.

L’Associated Press riporta che Edmund Cullen, l’avvocato che rappresenta Jones e Cook, ha detto giovedì a un giudice dell’Alta Corte di Londra che i suoi due assistiti hanno una relazione “fragile e irritabile” con Lydon, ma che i membri della band avevano fatto un accordo nel 1988 che l’uso delle canzoni sarebbe stato sulla “base delle regole delle maggioranza” e che avevano ottenuto il supporto anche del bassista Glen Matlock e della estate del defunto Sid Vicious.

Nel frattempo, l’avvocato di Lydon, Mark Cunningham, ha scritto che il libro di memorie di Jones lo ritraeva “in una luce ostile e poco lusinghiera”, riferendosi a Lydon a un certo punto come un “piccolo moccioso fastidioso con la grande struttura ossea che chiede sempre di più. “

Photo Credit: Tom Green, Public domain, via Wikimedia Commons