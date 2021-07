SHANNON LAY ANNUNCIA IL SUO QUARTO ALBUM E CONDIVIDE DUE NUOVI PEZZI

A distanza di poco più di due anni dal suo terzo LP, “August“, Shannon Lay si prepara a tornare con un altro lavoro full-length, “Geist” (pre-order), in uscita il prossimo 8 ottobre via Sub Pop Records.

Le tracce sono state registrate presso lo studio di Jarvis Taveniere dei Woods e poi sono state inviate a Ben Boye (Bonnie Prince Billy, Ty Segall) a Los Angeles e a Devin Hoff (Sharon Van Etten, Cibo Matto) a New York per ulteriori tocchi di produzione.

Tra gli ospiti del disco, invece, troviamo Ty Segall, Sofia Arreguin (Wand) e Aaron Otheim (Heatwarmer, Mega Bog).

Dopo “Rare To Wake”, rilasciato a maggio, la musicista californiana ed ex componente dei Feels ha ora condiviso due nuovi singoli, “Awaken And Allow” e “Geist”, che potete ascoltare qui sotto.

“Geist” Tracklist:

1. Rare To Wake

2. A Thread To Find

3. Sure

4. Shores

5. Awaken And Allow

6. Geist

7. Untitled

8. Late Night

9. Times Arrow

10. July