SI CHIAMERà “THE MILLION THINGS THAT NEVER HAPPENED” IL NUOVO ALBUM DI BILLY BRAGG

Billy Bragg sta per tornare con un nuovo album chiamato “The Million Things That Never Happened”, che uscirà l’8 ottobre via Cooking Vinyl (pre-order).

L’album segnerà il decimo lavoro in studio di Bragg e “I Will Be Your Shield” è il primo assaggio. Come Bragg ha spiegato: “Per me questo singolo è il cuore e l’anima dell’album“.

Dell’album nel suo complesso, ha detto quanto segue: “Sono giunto alla conclusione che l’empatia è la moneta della musica e che il nostro lavoro come autori di canzoni è quello di aiutare le persone a venire a patti con i loro sentimenti, offrendo loro esempi di come altri possono aver affrontato una situazione simile a quella in cui si trovano gli ascoltatori. Dopo quello che abbiamo passato tutti, l’idea di essere uno scudo, fisicamente, emotivamente, psicologicamente, risuona davvero“.

“The Million Things That Never Happened” è stato prodotto da Romeo Stodart e Dave Izumi allo studio Echo Zoo di Eastbourne, Inghilterra.

Tracklist:

1. Should Have Seen It Coming

2. Mid-Century Modern

3. Lonesome Ocean

4. Good Days and Bad Days

5. Freedom Doesn’t Come for Free

6. Reflections on the Mirth of Creativity

7. The Million Things That Never Happened

8. The Buck Doesn’t Stop Here No More

9. I Believe in You

10. Pass It On

11. I Will Be Your Shield

