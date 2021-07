VIDEO: FORTITUDE VALLEY

Dopo una lunga attesa dovuta alla pandemia i Fortitude Valley annunciano il loro atteso omonimo debutto full-length (pre-order), in uscita in ottobre via Fika Recordings.

Scritte dalla frontwoman Laura Kovic, le canzoni sono state arrangiate dagli stessi Fortitude Valley e registrate tra Londra e Durham.

Il nuovo singolo si chiama “Baby I’m Afraid” e qui sotto potete vedere il relativo video: un potente power-pop dai toni ’90s in cui spiccano la morbida voce di Laura e le eccellenti melodie. Non resta che mettere le cuffie e goderci l’energia di questi tre minuti.

