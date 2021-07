FOXING, LA NUOVA ANTICIPAZIONE è LA TITLE TRACK “DRAW DOWN THE MOON”

FOXING, LA NUOVA ANTICIPAZIONE è LA TITLE TRACK “DRAW DOWN THE MOON”

I Foxing hanno condiviso la title track del loro atteso quarto album “Draw Down The Moon”, che escirà il 6 agosto tramite l’etichetta Grand Paradise/Hopeless Records della band (pre-order). Nel nuovo video compare il premiato attore André De Shields ed è stato usato il set della recente produzione di Shakespeare In The Park, che ha protagonista visto anche De Shields stesso.