GRAHAM COXON: ECCO IL PRIMO ASSAGGIO DEL SUO LAVORO GRAFICO E MUSICALE

Graham Coxon ha svelato il nuovo brano “Yoga Town”, la prima traccia tratta dalla colonna sonora della graphic novel “Superstate”.

“Superstate” è stato annunciato da Coxon nel novembre dello scorso anno ed è una graphic novel descritta come “una nuovissima visione del futuro“.

La graphic novel sarà accompagnata da una colonna sonora, e il brano di apertura è proprio questa “Yoga Town”, che vede la partecipazione di Valentina Pappalardo.

Per la graphic novel, Coxon ha lavorato con Alex Paknadel (GIGA, Friendo, Turncoat) e Helen Mullane (Nicnevin and the Bloody Queen) e 15 artisti grafici, che hanno creato disegni basati sul concetto di Coxon. Il musicista britannico ha disegnato lui stesso la copertina della graphic novel.

Il progetto conterrà 15 storie grafiche, ognuna delle quali sarà accompagnata da una canzone.

Tracklist:

Yoga Town (Artist: Kendall Goode)

Uncle Sam (Artist: Eryk Donovan)

It’s All In Your Mind (Artist: Andrade Estevez)

Only Takes A Stranger (Artist: Anna Readman)

L.I.L.Y. (Artists: Luisa Russo)

Bullets (Artist: Goran Gligovic)

I Don’t Wanna Wait For You (Artist: Ryan Kelly)

The Astral Light (Artist: Soo Lee)

Heaven (Buy a Ticket) (Artist: Koren Shadmi)

The Ball of Light (Artist: Vasilis Lolos)

Tommy Gun (Artist: Minerva Fox)

Goodbye Universe (Artist: Kim Canales)

Butterfly (Artist: Dave Chisholm)

We Remain (Artist: Ivan Stojković)

Listen (Artist: Taylan Kurtulus)

“Superstate”, graphic novel e colonna sonora, uscirà il 27 agosto via z2comics.com.