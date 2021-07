GUARDA IL VIDEO DI “THE SECRET HE HAD MISSED”, IL NUOVO SINGOLO DEI MANIC STREET PREACHERS

Il quattordicesimo album dei Manic Street Preachers, “The Ultra Vivid Lament”, arriverà il prossimo 3 settembre a distanza di oltre tre anni dal precedente, “Resistance Is Futile”.

Il disco è stato registrato ai mitici studi Rockfield, oltre che presso il Door to the River HQ, insieme al collaboratore di lunga data Dave Eringa e vanta la partecipazione di Mark Lanegan sul brano “Blank Diary Entry” e di Julia Cumming dei Sunflower Bean (“The Secret He Had Missed”).

Il loro nuovo singolo, di cui potete vedere il video qui sotto, è proprio “The Secret He Had Missed”, in cui si puo’ notare il contrasto tra la voce rock del frontman James Dean Bradfield e quella angelica della Cumming.

Photo Credit: Markus Unger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons