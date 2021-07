NUOVO EP DEI FEET AD AGOSTO. ASCOLTA IL SINGOLO “BUSY WAITING”

I Feet ritornano a farsi sentire con un nuovo EP, “Walking Machine”, in uscita il prossimo 6 agosto via Nice Swan Records.

Dopo essersi trasferiti insieme in un appartamento nel nord di Londra nel settembre 2019, i componenti del gruppo di Coventry ora vivono “come una mente alveare” e hanno aumentato di livello la loro affinità – sia come persone che come artisti – diverse volte. Trascorrendo interminabili giorni a fare musica, il viaggio della band dal loro debutto è stato un ottovolante – uno con una precisa inversione a U. Un primo lotto di canzoni finì per essere completamente scartato dopo una sobria riflessione in sala prove poiché lungi dal suonare come un secondo disco coeso, “una canzone suonava come una cover band da pub e un’altra suonava come se Eminem potesse buttarci sopra delle battute”, nota Callum.

Il nuovo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Busy Waiting” e “cerca di catturare quella frustrazione di aspettare che qualcuno si metta in moto.”

“Walking Machine” EP Tracklist:

1. Peace & Quiet

2. Library

3. Busy Waiting

4. Arena