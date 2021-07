PIP BLOM, IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “IT SHOULD HAVE BEEN FUN”

I Pip Blom hanno svelato “It Should Have Been Fun” come secondo assaggio del loro album “Welcome Break” in uscita l’8 ottobre via Heavenly Recordings

Pip Blom parla così del brano: “Quando ho scritto i brani per il disco volevo che ci fosse una canzone che non avesse la solita struttura. Quando il brano inizia sembra una canzone molto calma. I versi catturano la sensazione di tristezza, di delusione verso se stessi e verso qualcun altro. Ma quando inizia il ritornello l’energia cambia. È più arrabbiato, vuole cambiare qualcosa, come se ci fosse un punto di svolta. Mi piace molto come il brano abbia queste diverse parti che fluiscono l’una nell’altra. Non vedo l’ora di suonare questo brano dal vivo e dare il massimo quando arriva il ritornello finale“.

“Welcome Break” seguirà l’album di debutto di Pip Blom del 2019, “Boat“.