UN NUOVO EP PER I TELEMAN A NOVEMBRE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “RIGHT AS RAIN”

A distanza di tre anni dal loro terzo album, “Family Of Aliens“, i Teleman tornano a farsi sentire e annunciano un nuovo EP, “Sweet Morning” (pre-order), in uscita il prossimo 5 novembre via Moshi Moshi Records.

Il nuovo lavoro del gruppo indie-pop londinese, il loro prima senza il tastierista Jonny Sanders, che ha abbandonato lo scorso anno per concentrarsi sul suo lavoro in film e design, è stato prodotto da Al Doyle e Joe Goddard degli Hot Chip.

“E’ importante far uscire della nuova musica il prima possibile”, afferma il frontman e chitarrista Thomas Sanders. “Facendo un EP sembrava che potessimo essere più spontanei e provare le cose senza la pressione e le aspettative che circondano per l’uscita di un album. Quindi è stata un’esperienza più divertente direi”.

Il nuovo estratto è la opening-track “Right As Rain” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Sweet Morning” EP Tracklist:

1. Right As Rain

2. Sweet Morning

3. Free Bird

4. Simple Like Us

5. Storm Chasing