A FINE SETTEMBRE ESCE IL SESTO ALBUM DEGLI ARKELLS

A distanza di tre anni dal loro quinto LP, “Rally Cry”, gli Arkells pubblicheranno un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Blink Once”, il prossimo 30 settembre via Universal Music.

“Abbiamo iniziato a lavorare su questo album prima che il mondo cambiasse e questo titolo sembrava giusto visto dove siamo atterrati collettivamente”, ha detto il cantante e chitarrista Max Kerman in una nota. “Ogni giorno ti svegli e pensi di sapere un sacco di cose, poi scopri che non le sai.”

Il nuovo singolo si chiama “One Thing I Know” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Mark Myers.

“Questa canzone parla di non vergognarsi di chi sei e da dove vieni”, ha detto Kerman del brano. “La migliore versione di te stesso mostra i tuoi colori, per sentirti libero, strano e alleggerito da tutte le cose fuori dal nostro controllo.”

“Blink Once” Tracklist:

1. Liberation

2. You Can Get It (ft. K.Flay)

3. All Roads

4. Strong

5. One Thing I Know

6. Truce

7. Nobody Gets Me Like You Do

8. Swing Swing Swing

9. No Regrets

10. Years In The Making

11. Arm In Arm