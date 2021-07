ASCOLTA “LEONARD NIMOY”, IL NUOVO SINGOLO DI STEFANO CISCO BELLOTTI

“Leonard Nimoy” è il quarto singolo di Stefano Cisco Bellotti, dopo “Il fantasma di Tom Joad”, “Baci e abbracci” e “Andrà tutto bene”, che entrerà a far parte dell’album che sta prendendo forma “Canzoni dalla soffitta” in uscita a fine anno.

“Leonard Nimoy” è un brano atipico per il mondo musicale di Cisco, caratteristica dovuta alla genesi particolare: infatti ha preso ispirazione da una canzone di un amico rapper Marco Benati, in arte Benna, dedicata al proprio figlio.

Ha come riferimento le nuove generazioni, Cisco parla a loro, ai più giovani, quasi fossero dei figli. Il personaggio del titolo lo conoscono tutti, è il grande “Leonard Nimoy”, il capitan Spock di Star Trek (per i pochi che non lo sapessero Leonard Nimoy era l’attore che lo interpretava nella famosa serie televisiva).



«Nella canzone – dice Cisco – mi rivolgo ai miei figli (ne ho 5!) ma in generale alle nuove generazioni, racconto come li aiutiamo a crescere, come in qualche modo gli facciamo strada e poi li lasciamo andare. La frase “tieni le orecchie alte Leonard Nimoy perché i costumi li hanno sia i pagliacci che gli eroi” è un consiglio: le orecchie a punta e tese di Spock saranno utili per navigare nel mondo della vita».