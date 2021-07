Si candidano a un posto al sole nell’estate musicale questi simpatici Louis Pax che vengono da Malmo. Il loro nuovo singolo ha tutte le carte in regola per farci da colonna sonora dell’estate in modo disimpegnato e decisamente pop.

Melodia leggera e orecchiabile, capace di entrare subito in circolo. Niente d’impegnativo e ritornello bello fresco. Per ora va benissimo così ragazzi!

