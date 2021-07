DOPO 6 ANNI è TEMPO DI TORNARE IN PISTA PER GLI IRON MAIDEN: ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “SENJUTSU”

Dopo aver appena pubblicato la loro prima nuova canzone in sei anni, “The Writing On The Wall”, gli Iron Maiden hanno ora annunciato un nuovo album, “Senjutsu”, previsto per il 3 settembre. Come “The Book of Souls” del 2015, è un doppio album. Il bassista Steve Harris, che ha co-prodotto l’album con il collaboratore di lunga data Kevin Shirley, ha detto: “Abbiamo scelto di registrare di nuovo al Guillaume Tell Studio in Francia perché il posto ha un’atmosfera così rilassata. Il setup è perfetto per le nostre esigenze; l’edificio era un cinema e ha un soffitto molto alto, quindi c’è un grande suono acustico. Abbiamo registrato questo album nello stesso modo in cui abbiamo fatto The Book Of Souls, cioè abbiamo scritto una canzone, l’abbiamo provata e poi l’abbiamo messa insieme subito mentre era ancora fresca nella nostra mente. Ci sono alcune canzoni molto complesse su questo album che hanno richiesto un sacco di duro lavoro per farle suonare esattamente come volevamo, quindi il processo è stato a volte molto impegnativo, ma Kevin è grande nel catturare l’essenza della band e penso che ne sia valsa la pena! Sono molto orgoglioso del risultato e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino”.

Il frontman Bruce Dickinson aggiunge: “Siamo tutti molto eccitati per questo album. L’abbiamo registrato all’inizio del 2019 durante una pausa del Legacy tour in modo da poter massimizzare il nostro tour ma avere ancora un lungo periodo di preparazione prima della pubblicazione per preparare una grande cover dell’album e qualcosa di speciale come un video. Naturalmente la pandemia ha ritardato ulteriormente le cose. Le canzoni sono molto varie e alcune di loro sono piuttosto lunghe. Ci sono anche una o due canzoni che suonano piuttosto diverse dal nostro solito stile, e penso che i fan dei Maiden saranno sorpresi, in senso buono, spero!”

Tracklist:

Senjutsu

Stratego

The Writing On The Wall

Lost In A Lost World

Days Of Future Past

The Time Machine

Darkest Hour

Death Of The Celts

The Parchment

Hell On Earth