Bolle qualcosa di davvero grosso nelle pentole di casa Marvel e questa attesissima serie dedicata al dio dell’inganno (per chi vi scrive uno dei due o tre, anche grazie all’elegante caratterizzazione di Tom Hiddleston, migliori personaggi della fortunata saga) ha appena sollevato un paio di coperchi. E, come ci si aspettava, il multiverso è servito!

Soffermandoci sulla serie va detto che è buona, in certi momenti ottima. Tuttavia, così come “Falcon And The Winter Soldier”, tiene la scrittura a livelli terreni, non osando dunque come la geniale “WandaVision”.

Ovviamente, dato il personaggio centrale, “Loki” non potrebbe essere più formalmente e cromaticamente diversa da “Falcon And The Winter Soldier”. E’ dunque lontana anni luce da stringenti tematiche politico sociali e da una certa aderenza alla contemporaneità, porta invece gli spettatori in un mondo psicotropo fatto di colori ipersaturi, loop e assenza di tempo.

Alcune trovate di sceneggiatura sono geniali come si confà ad una mente brillante come quella del fratello di Thor, gli ironici duetti tra Hiddleston e Owen Wilson (nel ruolo dell’agente della TVA Mobius) sono sensazionali, infine, pur incanalati nella follia più totale e delirante, non mancano momenti emozionanti e romantici.

Forse un episodio in meno avrebbe giovato alla serie in fatto di agilità, dal terzo e dal quarto se ne poteva cavar fuori uno soltanto e migliore, ma tutti gli altri hanno forte identità e sono molto diversi tra loro, narrativamente e tematicamente. Il mio preferito è ovviamente quello con il clash tra molteplici versioni del dio.

Al contrario di “WandaVision” e “The Falcon And The Winter Soldier”, che pur collegandosi a quanto accadrà nei prossimi prodotti tele-cinematografici Marvel sono dei prodotti autosufficienti, “Loki” finisce in medias res, completamente aperto. Diversamente da come ci si aspettava al momento dell’annuncio, ovvero una serie che chiudesse il ciclo di un personaggio fantastico e imprevedibile, terminiamo la visione di questa serie con la certezza che rivedremo Loki in una seconda stagione e molto probabilmente in giro per i film Marvel prossimi venturi.