Lou Barlow e John Davis sono pronti a riportare in pista il loro progetto Folk Implosion.

E’ lo stesso bassista dei Dinosaur JR a condividere su Instagram le foto di questa reunion svelando che saranno presto disponibili dettagli su nuova musica del duo dopo circa 22 anni di silenzio.

I Folk Implosion hanno all’attivo 3 dischi, “Take A Look Inside” (1994), “Dare To Be Surprised” (1997) e “The New Folk Implosion” album uscito nel 1999 ma accreditato al solo Barlow.