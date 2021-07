THE WAR ON DRUGS ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO IN USCITA AD OTTOBRE

Dopo i video di pochi secondi condivisi la scorsa settimana i War On Drugs svelano finalmente i dettagli del loro prossimo disco.

“I Don’t Live Here Anymore”, che uscirà a 4 anni di distanza dal precedente “A Deeper Understanding”, sarà pubblicato il prossimo 29 ottobre su etichetta Atlantic.

Registrato in 7 studi diversi, tra questi gli storici Electric Lady di NYC e il Sound City di Los Angeles, il nuovo lavoro è descritto con queste parole:

…un disco rock fuori dal comune su uno dei nostri processi più comuni ma scoraggianti: la resilienza di fronte alla disperazione.

Il primo singolo sarà l’opening-track “Living Proof” atteso online a breve.

Questa invece la tracklist di “I Don’t Live Here Anymore”:

1. Living Proof

2. Harmonia’s Dream

3. Change

4. I Don’t Wanna Wait

5. Victim

6. I Don’t Live Here Anymore

7. Old Skin

8. Wasted

9. Rings Around My Father’s Eyes

10. Occasional Rain

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons