TRACK: THE BUNBURY Hide Me from the Sun

Vengona da Yogyakarta, Indonesia i Burnbury.

“Hide Me from the Sun” è il primo singolo del loro prossimo EP di debutto “Alius Malicious”.

Hide Me from the Sun by The Bunbury

Il brano è una riflessione sul bisogno di socializzare ma anche sulla paura che la socializzazione può provocare. Un argomento molto interessante, soprattutto per chi ha sempre considerato il socializzare una valore più che positivo.

La band nasce nel 2019 e la loro musica s’ispira ad un indie-jungle pop britannico degli 80-90.

Il leader Mirza nel testo cita Staverton, il conte protagonista di una novella di Barbara Cartland dove il riferimento all’orgoglio è illuminante nell’ultimo verso del brano:

“Haven’t you learn from staverton

How pride will drown you down“.

Riferimenti a libri e scrittori, testi introspettivi, visioni negative, cantato malinconico, ispirazione britannica…magari un giorno vedremo Mirza con un mazzo di gladioli sul palco?

Listen & Follow

The Bunbury: Bandcamp