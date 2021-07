GUARDA IL VIDEO DI “NO FEELING”, IL NUOVO SINGOLO DI JULIA BARDO

Il prossimo 10 settembre, via Wichita Recordings, Julia Bardo pubblicherà il suo primo album, “Bauhaus. L’Appartamento”, che arriva dopo gli EP “Phase” e “The Raw”.

La musicista bresciana di stanza a Manchester dice del suo disco: “L’album è una raccolta di emozioni e sentimenti; solitudine, solitudine, separazione, ma anche amore incondizionato. Famiglia, dipendenza emotiva, problemi di salute mentale, sentimenti di vuoto e intorpidimento, sentimenti di non essere abbastanza, incapacità di avere il controllo delle mie stesse emozioni, dubbi su me stessa, auto-riflessione, traumi passati e affrontarli.”

Ora intanto Julia ha condiviso un nuovo singolo, “No Feeling” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Georgie Brown.

“”No Feeling” parla di fare le cose solo perché esisti, non perché vuoi davvero farle”, spiega la Bardo. “Perché siamo intrappolati in un ciclo di regole nella società; devi avere un lavoro, uscire, bere, parlare con la gente, essere socievole, credere in qualcosa e fare ciò che fanno gli altri per sopravvivere nel mondo. A volte anche i compiti più banali sembrano troppo da gestire.”

Photo credit: Ashton Hugh