I COLDPLAY ANNUNCIANO “MUSIC OF THE SPHERES” IL LORO NONO ALBUM IN STUDIO

I Coldplay annunciano il nuovo disco, il nono in studio, “Music of the Spheres”.

Prodotto da Max Martin l’album uscirà il 15 ottobre su etichetta Atlantic.

La tracklist, che include diversi titoli con emoticon, contiene “Coloratura”, nuovo singolo atteso a giorni. Un altreo estratto è invece previsto a settembre.

“Higher Power” è il primo singolo ascoltato a giugno.

“Music of the Spheres” tracklist:

01 🪐 [Ringed Planet Emoji]

02 Higher Power

03 Humankind

04 ✨

05 Let Somebody Go

06 ❤️

07 People of the Pride

08 Biutyful

09 🌎

10 My Universe

11 ♾

12 Coloratura