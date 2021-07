IL NUOVO EP DEGLI SHAME SI CHIAMA “BORN IN LUTON”

Gli Shame, che vedremo domenica 29 agosto al TOdays Festival di Torino, hanno annunciato oggi un nuovo EP, “Born In Luton Remixes”, in uscita venerdì prossimo 23 luglio via Dead Oceans.

Il nuovo lavoro della band inglese conterrà cinque versioni inedite della canzone presente sul loro recente sophomore, “Drunk Tank Pink”, con remix di Austin Brown dei Parquet Courts, di dj dairy dei Black Midi e altri.

Gli Shame intanto hanno condiviso proprio la versione di Austin Brown, che potete ascoltare qui sotto.

“Born In Luton” Remixes EP Tracklist:

1. Born in Luton – Pelada Remix

2. Born in Luton – dj dairy (black midi) Remix

3. Born in Luton – PVA Remix

4. Born in Luton – Maximum Security (Austin Brown/Parquet Courts) Remix

5. Born in Luton – Glows Remix